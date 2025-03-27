İzmir'de Efes Selçuklu vatandaşlar Kadir Gecesi’nde kurulan iftar sofrasında buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği iftarda yüzlerce vatandaş oruçlarını birlikte açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde Kadir Gecesi’nde dayanışma ve kardeşlik sofrası kuruldu. İftar programına vatandaşların yanı sıra meclis üyeleri, siyasi parti üyeleri ve muhtarlar katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek Efes Selçuklular ile sohbet etti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 2019’dan bu yana her zaman iftar sofraları birlikte kurduklarını belirterek, "Her şeyin çok güzel olacağı yarınları hayal ediyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Tekrarını yaşamak hepimize nasip olsun” dedi.

Efes Selçuklular’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay adına selamlayarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç; “Ramazan, 11 ayın sultanı, Kadir Gecesi ise 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir. Öncelikle böyle bir günde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Filiz Başkanımın söylediği gibi ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlara, asgari ücretle sabah okula giden çocuklarının beslenme çantasına ne koyacağını düşünen annelere Allah yardım etsin diyorum. Hafta sonu bayramı yaşayacağız. Bu gece kadir gecesi diliyorum ve dua ediyorum ki bütün inananlar Ramazan Bayramı’na bayram tadında erişsinler. Zor günler geride kalsın, aydınlık günler gelsin ve diliyorum ki her şey güzel olsun” diye konuştu.