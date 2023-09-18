İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, öğrencilere kentteki esnaftan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri “Kırtasiye Kartı” ile destek oldu. 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılı sebebiyle verilen destek kapsamında Efes Selçuklu 595 öğrenciye 242 bin 400 TL tutarında “Kırtasiye Kartı” desteği sağlandı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, 2019 yılından bu yana süregelen ulaşım desteği ile bugüne kadar kent merkezinden uzakta ikamet eden 605 öğrenciye 851.293 TL taşımalı eğitim desteği verildi.

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran 519 öğrenciye 234. 100 TL tutarında “ilk cep harçlığı desteği” sağlandı. Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıracak olan öğrencilere sağlanacak “ilk cep harçlığı” desteği için başvurular alınmaya devam ediliyor.

2023 yılında hayata geçen Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ile ise her hafta 135 çocuğun Efesli Çocuklar kolisi ile beslenme çantaları dolduruluyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından eğitime sağlanan destekler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan başvurular aracılığıyla sağlanıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’ta okuyan, büyüyen çocukların hiçbir eksiği olmasın istiyoruz. Hele ki kötü giden bir ekonomi, çocuk yoksulluğu ve sağlıklı gıdaya erişimin gittikçe zorlaştığı bu dönemde… Kentimizdeki çocuklarımız hiçbir şeyden mahrum kalmasın istiyoruz. Derinleşen ekonomik kriz sebebiyle okullar açılmadan önce çocukların kırtasiye ihtiyaçlarına da destek olmak istedik ve bilhassa gittikçe pahalılaşan kırtasiye malzemelerini destekleyebilmek adına aileleri kırtasiye kartı dağıttık ve bu şekilde ailelerde çocuklarıyla kırtasiye malzemeleri alırken hiç rencide olmadan sadece kredi kartlarını veriyorlarmış gibi evlatların okul öncesi ihtiyaçlarını birebir alabildiler. Biz bu kentte mutlu bir gelecek için mutlu ve ülkenin sıkıntılarını omuzlarına bindirmemiş çocuklar yetiştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.