İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentte sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere 'Kırtasiye Kartı' ile destek olacak.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından sağlanacak Kırtasiye Kartı desteğinden yararlanmak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için son başvuru tarihi 1 Eylül.

Efes Selçuk Belediyesi yaklaşan 2023- 2024 Eğitim – Öğretim Yılı öncesinde kentte yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilecek Kırtasiye Kartı, kentte yer alan kırtasiyelerde kullanılabilecek.

Sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına verilecek Kırtasiye Kartı başvuruları, öğrenci belgesi, öğrenci velisinin nüfus kâğıdı fotokopisi, kütüphane kayıt belgesi ve ikametgâh belgesi ile Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri’ne yapılacak.