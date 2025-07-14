İzmir'de Efes Selçuklu karpuz üreticisi Hakan Kahya, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle ürününü tarlada bırakırken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel destekle israfı önledi.İZMİR (İGFA) -Efes Selçuk’ta karpuz üreticisi Hakan Kahya, artan mazot ve gübre maliyetleri karşısında ürününü satamayınca 70 dönümlük tarlasını traktörle sürerek karpuzları toprağa gömdü. Üreticinin yaşadığı drama kayıtsız kalmayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye ekiplerini harekete geçirerek kalan karpuzları belediye işletmelerinde değerlendirmek üzere satın alacaklarını duyurdu. Bu adım, hem üreticiye ekonomik destek sağladı hem de gıda israfının önüne geçti.

ÜRETİCİ: “TÜKENMİŞ DURUMDAYIZ”

Hakan Kahya, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “Yıllardır karpuz üretiyorum, ama bu sene tüm ürün tarlada kaldı. Mazot 35 TL’den 60 TL’ye, gübre 12 TL’den 30 TL’ye çıktı. Karpuzu 2 TL’ye, hatta 1 TL’ye satmak zorunda kaldık. Tüccar 4 TL’ye bile almıyor. Nakliye ve işçilik maliyetleri de cabası. Bu şartlarda ayakta kalmak imkânsız.”

BAŞKAN SENGEL: “ÇİFTÇİNİN ÇIĞLIĞINI DUYUN”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarladaki manzara karşısında, “Çiftçimiz tarlayı sürerken bizim de vicdanımız sürüldü. Karpuz bir meyve değil, alın teri, emek ve üretimdir. Üreticiye sırtımızı dönemeyiz” dedi.

Başkan Sengel, tarım politikalarının eksikliğine dikkat çekerek, “Üretici veri bazlı yönlendirilmiyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım yıllardır uyarıyor: Üretim politikaları düzenlenmeli, piyasa fiyatları maliyetlere göre belirlenmeli. Ama ülkemizde tarım politikası yok, üretici piyango çeker gibi üretim yapıyor. Karpuz, patates, mandalina tarlada kalıyor” diye konuştu.

Sengel, gıda krizine işaret ederek, “Üretici ‘çaresizim’ diyor. Bu çaresizliği yaratan politikaları reddediyoruz. Tarım Bakanlığı, üretimi planlamalı, çiftçi piyasanın acımasız şartlarına terk edilmemeli. Efes Selçuk’tan sesleniyoruz: Çiftçi yaşarsa ülke fabrika ayarlarına döner. ‘Ya hep beraber, ya hiçbirimiz’ çağrısına kulak verin” dedi.