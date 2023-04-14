Efes Selçuk Belediyesi ile TÜM-BEL SEN arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nde memurlar için TİS süreci uzlaşma ve ikramiye kazanımıyla tamamlandı.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadan önce belediyede görev yapan memurlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel memurlar ile ilgili mevzuatlarda ikramiyeye ilişkin yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi.

Başkan Ceritoğlu Sengel memurlara yaptığı açıklamada, "Toplu İş sözleşmesi görüşmelerini tamamladık diyebiliriz. Memurlar için de minik bir kapı açılmış olsun. Bundan sonraki süreçte de mevzuatlarla ilgili de bir değişiklik olsun ve bir kazanım elde edilsin istediğimiz için aynı zamanda da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yaklaşırken 29 Ekim’e bağlayabileceğimiz sizin taslak sözleşmenizde de net 1000 TL olarak geçen bir ikramiye vardı. Biz onu net 1.250 TL’ye bağladık. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Umarım daha fazla kazanım elde ettiğiniz, birlik beraberlik içerisinde gidebilecek ve mevzuatlardaki değişikliklerle birlikte başka bir hale gelecek, ekonominin daha düzgün olacağı yarınlar olur. En büyük temennimiz bu. Daha büyük kazanımlar elde etmeniz temennisiyle hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel banka promosyonu ile ilgili sürecin devam ettiğini, bu süreçte memurlar ile ortak bir karara vararak hareket etme düşüncesinde olduklarını belirtti.