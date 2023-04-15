İzmir'in Efes ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları başladı. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde toplam 27 bin metrekare yol yapılacak.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in Mahalle Sohbetlerinde vatandaşlardan gelen talepler üzerine bilgisini verdiği Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yol çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili bir bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Cumhuriyet Mahallemiz için ihaleye girdiğimizi daha önceden de beyan etmiştik zaten. Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapısı bitmiş yollara ilişkin olarak, Gediz Elektrik’in de ayrılmasıyla birlikte bozulan yollarımızı tekrar yapabilmek adına bir ihale ilanına çıkmıştık. İhalemizi gerçekleştirdik, imzamızı da attık. Ve hemen kolları sıvayarak Cumhuriyet Mahallesi’nin yollarına ve aynı zamanda kaldırımlarının da tekrardan yapılmasına ilişkin olarak işlemlere başlanıldı. Bütün Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine ve Efes Selçuk’a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının yapılacağı sokaklar şöyle; 5028- 5037 sokak, Rıfat Baran Caddesi, 5014 sokak kaldırım, 5105 sokak park alanı, Rıfat Baran Caddesi- 5115 sokak bağlantısı, 5116 sokak, 5054 sokak, 5060 sokak park alanı.