TUI ve National Geographic işbirliğiyle gerçekleşen tur ile Avrupa’nın “VIP” ziyaretçilerine Efes Selçuk’un önemli destinasyonlarını tanıtılırken, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün agro turizm açısından bir cazibe merkezi olarak dünyaya tanıtılması açısından önemli bir adım atıldı.İZMİR (İGFA) - TUI tarafından yürütülen National Geographic Günübirlik Turları “Geçmişten Günümüze Kadının Gücü” Turu kapsamında bir grup kadın ziyaretçi Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret etti.

Kadının gücü, geçmişteki varlığı, günümüzdeki etkisinin anlatıldığı tur Artemis Tapınağı’ndan başladı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde sürdürülebilir tarım uygulamalarının anlatıldığı turda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de ziyaretçi kadınlarla bir araya geldi.

Efes Selçuk’un bir kadın kenti olduğunu ziyaretçilere anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk’un bir kadın kenti olması çok uzun bir sürece dayandığını belirterek; “Kybele’den Artemis’e, Artemis’ten Meryem Ana’ya, hatta dişi olduğuna inandığımız Küçük Menderes Havzası’ndan bereketini alan topraklardasınız. Efes Tarlası Yaşam Köyü gibi Köy Enstitüleri ruhu ile hayat bulmuş, çocuklardan başlamak üzere yetişkinlere kadar üretimi savunan, eğitimin sürekliliğine bağlayan bir yerde sizi ağırlamak çok keyifli” dedi.

Toprak Okulu, Tohum Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Köy Enstitüleri Anı Odası’nı gezen ziyaretçi kadınlara Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kadın emeğine, sürdürülebilir tarım uygulamalarına, aile tarımına verdiği önem ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.