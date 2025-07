Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Tohum Derneği iş birliği ile üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitimler devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Toprak Okulu’nda Anadolu Etap ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Şeftali Üreticilerine Yönelik Eğitim düzenlendi.

Anadolu Etap Tarım ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda şeftali üreticilerine yönelik özel bir eğitim programı düzenlendi. Karaot Tohum Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilen program, bölge üreticilerinden yoğun ilgi gördü.

Eğitime Prof. Dr. Fatih Şen, Prof. Dr. Okan Özkaya ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Elbir katıldı. Katılımcılara hasat ve hasat sonrası uygulamalar, kalıntı yönetimi ile sertifikasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Hasat sürecinin meyve ticareti açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Fatih Şen; “Ülkemizde her yıl üretilen toplam 60 milyon meyve ve sebzenin yaklaşık 15 milyon tonu hasat ve hasat sonrası kaybolmaktadır. Her ürün ve her çeşidinin kayıplarının nedenleri farklı olduğu için o ürüne özgü hem hasat öncesi ham de hasat sonrası gerekli önlemler alınarak kayıpları en aza indirmek hedeflenmektedir” dedi.

Şeftalinin sürekli farklı çeşitlerle kendini yenileyen bir ürün olduğuna dikkat çeken Pro. Dr. Fatih Şen, üreticilere hasat öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Etap Tarım ve EBRD’nin ortaklığında hayata geçirilen eğitim, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretici bilincinin artırılması açısından önemli bir adım oldu. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilere yönelik düzenlenen eğitimler devam edecek.