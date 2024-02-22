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Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda “Geleneksel Yöntemlerle Zeytinyağı Sabunu Yapım Atölyesi” düzenlendi. Yoğun ilgi gören atölyede katılımcılar dip yağ olarak nitelendirilen ve yemeklik olarak kullanılamayan zeytinyağından doğru yöntemlerle sabun yapımını öğrendiler.İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda düzenlenen eğitimler devam ediyor. Üreticilere yönelik düzenlenen eğitimlerin yanı sıra farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında zeytinyağı sabun atölyesi düzenlendi. Atölyede Ziraat Mühendisi Mete Eltepe katılımcılara asit oranı yüksek zeytinyağlarından sabun yapımı hakkında doğru teknikler hakkında bilgi verdi.

Efes Selçuk ve çevresinde sıklıkla yapılan zeytinyağı sabunu ile ilgili düzenlenen atölyede katılımcılar bilinen yöntemlerin yanı sıra doğru yöntemlerle zeytinyağı sabunu yapım süreci hakkında bilgi edindiler.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyede katılımcılar sağlık açısından da çok önemli olan zeytinyağı sabunu yapmaya dair doğru teknikleri öğrenmekten ve asit oranı yüksek olan dip yağları değerlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.