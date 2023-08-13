Efes Selçuk Belediyesi tarafından Ege Tiyatrolar Birliği ve Efes Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 2. Efes Tiyatro Festivali şiir dinletisi ve “Matruşka” oyununun gösterimi ile sona erdi.İZMİR (İGFA) - 8- 11 Ağustos tarihleri arasında Efes Selçuk’u tiyatro ile buluşturan 2. Efes Tiyatro Festivali’nin son gününde Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen Yazarlık Atölyesi’nde Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler katılımcılara yazma sürecini, tiyatro oyun metni yazarken dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı.

İnsan neden yazar sorusunun cevabının her zaman arandığını belirten Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler, “Biz konuşabilen bir canlı türüyüz. İnsan var olduğu ilk andan beri yazmaya da meyilli, hatta yazmaya meylini evrimleştiren bir canlı türü. Biz neden yazıyoruz? Sorusunu sorduğumuzda bütün akademik çalışmalarda şunu görüyoruz; “İnsan kalıcı olmak istiyor, insan aslında ölümsüz olmak istiyor. İnsan öldüğü zaman kendinden bir şeyler bırakmak istiyor. Yazma eylemi yazanı kalıcılığa götüren, ölümsüzlüğe götüren bir eylem. Biz az bulunur bir şeyi keşfettiğimizde bunu kendi üslubumuzla yazdığımızda bunun adı yaratıcılık oluyor” dedi.

2. Efes Tiyatro Festivali Ayasuluk Sanat Kafe’de müzik ve şiir dinletisi ile devam etti.

Dinletide Festival Koordinatörü Erol Namdar ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Nazım Hikmet, Can Yücel ve Ahmed Arif’in şiirlerini okudu.

2. Efes Tiyatro Festivali Amfi Tiyatro’da Tiyatro Kök 35 tarafından sahnelenen “Matruşka” adlı oyunun gösterimi ile sona erdi.