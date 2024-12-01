AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, partisinin Mudanya'daki olağan genel kurulunda, toprak bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı bir Suriye istediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kuruluna katılan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, milletin yönetiminde söz sahibi olduğu bir Suriye istediklerini belirtti.

Türkiye'nin oradaki projesi planı ve programını açıklayan Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İnsanlar yerini yurdunu bombaların altında terk ettiler. Bütün dünya kapılarını kapatırken, biz elimizden gelen yardımı yaptık. Şimdi istiyoruz ki, bütün o kardeşlerimizin ülkesi yaşanabilir hale gelsin. İnsanların hayatı güvence altına alınsın. Uluslararası güçler de oradaki çatışmayı körüklemek yerine Türkiye gibi huzur gelmesini temine çalışsın. İnsanlar da memleketlerine dönsün. Bizim başka bir amacımız yoktur" dedi.

????Bursa Mudanya İlçe KongresiBiz toprak bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. pic.twitter.com/oy410WpX8E— Efkan Âlâ (@efkanala) December 1, 2024

"Kimsenin toprağında gözümüz yok" diyen Ala, "Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz büyük devlet nasıl idare edilir bunu biliriz. Ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur" diye konuştu.