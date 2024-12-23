Avrupa ve Dünya Şampiyonu efsane karateci Haldun Alagaş, Bakırköy Belediyesinin konuğu oldu. Düzenlenen programda ülkemizin dört bir yanından milli karatecilerle buluşan Alagaş, karatecilere bilgi ve tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ülkemizin dört bir yanından 90 milli karateci Avrupa ve Dünya Şampiyonu efsane karateci Haldun Alagaş ile Elit Sporcu Gelişim Seminerinde buluştu. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki seminerde milli sporcular, Haldun Alagaş’ın deneyimlerinden faydalanarak gelişim fırsatı yakaladı.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar elde eden Alagaş, bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra sporculara teorik ve pratik karate eğitimi de verdi. Programın sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Sönmez, Alagaş’a plaket takdime etti. Seminere katılan milli karateciler ise Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Haldun Alagaş ile bir araya gelmelerini sağlayan Bakırköy Belediyesi ve Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na teşekkür etti.