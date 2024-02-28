Ayvalık Mesut Duran Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu İsmet İnönü Kültür Merkezi’nin sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Sunuculuğunu dernek başkanı Funda Öztolan’ın üstlendiği koro ve orkestra dinleyicilere güzel bir gece yaşattı. Geceye katılan Ayalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu güzel akşamda emeği geçen herkese ve salonu dolduran yüzlerce sanatsever hemşehrime teşekkür ediyorum. Değerli müzikseverlerle, bu özel gecede bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum, bu gecenin keyfini hep birlikte çıkardık” dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Gecede konuşan Başkan Mesut Ergin, Ayvalık Mesut Duran Müzik Derneği’nin kurulduğu günden beri Ayvalıklı müzik severlere unutulmayacak eğlenceli sanat geceleri yaşattığını söyledi. Fırsat buldukça konserlere katılıp birbirinden değerli bestelerin seslendirildiği bu gecelerde şarkıları keyifle dinleyip koroya eşlik ettiğini hatırlatan Başkan Ergin, şöyle konuştu:

“Saz sanatçılarına, birbirinden değerli korist ve solist dostlarımıza böyle kıymetli geceler yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca eşimle birlikte hemen hemen hiçbir bir konseri kaçırmadık. Hem konserlerde şarkıları dinlemek, hem de Ayvalık’ta sanata ve sanatçıya gönül vermiş müzik severler ile bir araya gelmek bizi yoğun çalışma temposunun ardından dinlendiriyor ve huzur veriyor. Ayvalık Müzik Derneğinin kuruluşunu gerçekleştiren Mesut Duran’ı saygıyla anıyoruz. Ve onun izinden yürüyen derneği bu günlere taşıyan Funda Öztolon’a da binlerce teşekkür ediyoruz.”