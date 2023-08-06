İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta, yaz konserleri kapsamında ünlü sanatçılar Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Sanat Günleri çerçevesinde bu hafta Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen Fırat Tanış’ın ‘Gelin Tanış Olalım’ isimli tek kişilik türkülü oyunu tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Abdalların hikayelerinden derlemeler, farklı kültür ve yörelere ait türkülerle şekillenen gösteri, Fırat Tanış’ın anlatımı, türkü yorumları ve sade orkestrasının sunduğu müzik ziyafetiyle birleşti.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan taverna ve fantezi müziğin efsane isimleri Aliağalılara nostalji gecesi yaşattı.

‘Aliağa Sanat Günleri’, yaz konserlerinde bu hafta, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen'i ağırladı. Yılların eskitemediği parçalarını Aliağalılar için seslendiren ünlü sanatçılar, dinleyenleri mest etti.

Cengiz Kurtoğlu'nun ardından sahneye Ümit Besen, hit parçası ‘Nikah Masası’ ile çıktı. Sahnede ‘Alışmak Sevmekten Zor’, ‘Dilek Taşı’ gibi sevilen parçalarını seslendiren usta isim, hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘İşte Bu Bizim Hikayemiz’ şarkısında eşi Özlem Acar ile birlikte sahnede dans etti. Binler önündeki dans konser alanını dolduran müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılara Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı tek tek teşekkür ederek, kendilerine Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, Aliağa yöresine özgü, tarihi Helvacı Kilimi hediye etti.