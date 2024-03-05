Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımının 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Ege Derbisinde karşı karşıya geleceği Aliağa Petkim maçı biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımının 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Ege Derbisinde karşı karşıya geleceği Aliağa Petkim maçı biletleri satışa çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, şehrini gururlandırmaya devam ediyor. Play-off yolunda emin adımlarla ilerleyen Potanın Tarzanları, yeni haftada Aliağa Petkim’i Manisa’da ağırlayacak. 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadelenin biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar maç biletlerini passo.com ya da 19 Mayıs Stadyumu’ndaki satış ofisinden alabiliyor.