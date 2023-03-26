Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Ege Derbisinde Yukatel Merkezefendi Denizli Basket’i ikinci yarıdaki coşkulu oyunuyla 90-75 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçı Ege Derbisine sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Muradiye Spor Salonu’nda Yukatel Merkezefendi Denizli Basket’i ağırladı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da tribünde takip etti.

İlk yarıda karşılık basketler vardı

Karşılaşmada ilk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki takımda skor bulmakta zorlanmazken John Roberson devrenin sonuna doğru attığı 3 sayılık basketler ile takımının soyunma odasına 42-41 önde gitmesini sağladı.

Potanın Tarzanları, İkinci yarı fırtına estirdi

İkinci yarıya sert savunma ile başlayan Manisa BBSK, kolay sayıya izin vermediği üçüncü periyotta rakibini sürklase etti. Üçüncü periyotta yakalanan 28-18’lik skor üstünlüğü ile Potanın Tarzanları final periyoduna 70-59 önde girdi. Final periyodunda da rakibine nefes aldırmayan yeşil-beyazlı takım, evinde üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Skor dağılımı

Yıldız isim John Roberson 9’da 7 üç sayılık isabetle oynadığı karşılaşmayı 32 sayı ile tamamladı. İkinci yarının başında üst üste isabetler bulan Pako Cruz 15 sayı ile maçı noktaladı. Troy Selim Şav 11 sayı, 11 ribaunt ile double-double yaptı. OD Anosike 9 sayı, 11 ribaunt, Evan Bruinsma 9 sayı, 6 ribaunt, Cecil Williams 5 sayı, Berkay Sinirlioğu ve Ogün Sevinç 3’er sayı, Mustafa Baki Görür 2sayı, Erdi Gülaslan da 1 sayı ile maçı tamamladı.