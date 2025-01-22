Ege İhracatçı Birlikleri, il il gezerek, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı ve diğer devlet yardımlarını anlattığı Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları toplantı serisinin ikincisi Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşti.AYDIN (İGFA) - Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’un açılış konuşmaları sonrasında EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatçılarımız için yaptığı faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının devamında EİB’den uzman isimler, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği Responsible Destek Programı, diğer devlet yardımlarını aktardı.

Toplantıda 20 yılı aşkın ihracat yapan Aydınlı 43 firmaya ödülleri de takdim edildi.

Aydın'ın yatırımlarla büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İlimizde 24 adet coğrafi işareti bulunan ürünümüz bulunmaktadır. Aydın inciri ve Aydın kestanesi Avrupa Birliğinde coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerimizdir. Doğru politikalar ve stratejilerle Aydın ekonomisinin gerek dünya gerek Türkiye ekonomisinde giderek önemi artan bir konuma geleceğine hiç şüphe yoktur.” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondu ise, “Aydın Ticaret Borsası olarak, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi amacıyla "yeşil dönüşüm ile aydınlık işletmeler" projesini hayata geçirdiklerini, proje kapsamında, zeytin, zeytinyağı ve incir üretimi veya ticaretiyle uğraşan firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlediklerini anlattı. Çondu, rehberlerin üreticiler ve ihracatçılar için yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.