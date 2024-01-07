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En büyük ‘keşke’si sorulan Ege “Şöhret olduğumda ekonomik bir inektim, kimin sağacağına benim karar vermem gerekiyordu. Profesyonelce düşünemedim. Keşke o ekiple ve sistemle çalışmaya devam etseydim” dedi. Zeytinyağı ticareti yapmak isterken de battığını itiraf eden Ege “Şahane battım, son kuruşuma kadar gitti” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Senden Uzak ve Sırça Köşk gibi şarkılarla akıllara kazınan şarkıcı Ege, Akşam Gazetesi Güneş eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a özel açıklamalarda bulundu.

‘Ne iş yaparsam yapayım şarkıcı kimliğim başarmanın önünde bir engel” diyen Ege ,“İki roman yazdım, kültür sanat otoriteleri tarafından çok beğenildi ama ‘yazar Ege’ olarak anılmam neredeyse imkansız çünkü şarkıcı kimliğim her zaman insanların zihninde ağır basıyor” dedi.

2014 senesinde düzenli gelirimin olacağı bir iş yapayım istedim, tüm birikimimi zeytinyağı işine yatırdım. Şahane battım, son kuruşuma kadar gitti. Özel tasarım şişeler yaptım, kreatif baktım olaya. Arkeoloji müzesindeki eserleri şişelere yansıttım, mermer kullandım. Maliyetli bir zeytinyağıydı fakat sanatçı kimliğim yine işime engel oldu. Kurumsal firmalara toplantıya gidiyordum amacım zeytinyağı satmak, onlar benimle fotoğraf çekilip bir de şarkı söylememi rica ederek konuyu kapatıyordu. Hatta bir keresinde böyle bir toplantı sonrası benden ürün almadılar ama özel bir davetlerinde sahneye çıkmamı istediler, ben de o günkü konser fiyatımın beş katını çektim, kabul ettiler” diye konuştu.

EKONOMİK BİR İNEKTİM

“En büyük keşkeniz nedir?” şeklindeki soru üzerine Ege şunları dile getirdi: “Şöhret olduğum 1995 ile 2000 yılları arasında yaptığım hatalar var. Ben taşralıyım, büyükşehire geldim şöhret oldum, bir anda çok parladım. Bir anda ekonomik bir inek haline geldim. Kimin sağacağına benim karar vermem gerekiyordu ekonomik olarak, firmalarda menajerlerde… O günlerdeki düzenimi duygusal davranak bozdum. Keşke o ekiple ve o sistemle devam edebilseydim. Çok daha profesyonelce, çok daha farklı işler yapabilirdim. Ve keşke askere gitmek içi acele etmeseydim.”

BAŞKA ÜLKEDE DOĞSAM DÜNYA STARIYDIM

Ege, “Benim ‘Sen kendine bak’ adlı bir parçam var Türkiye’de kimse bilmez şarkıyı. YouTube’da 10 bin izlenme aldı ama Lübnan’da 55 milyon izlenmesi var. Lübnanlı ünlü sanatçı WaelKfoury benim o şarkımı QalbeMeshtaq adıyla söyledi ve şarkı oranın klasikleri arasına girdi. Bir de Yunanistan’da aynı şarkım söylendi ve çok sevildi” dedi. Ege “Şarkıları Türkiye’de Zülfi Livaneli’den sonra en çok başka dile çevrilen ikinci sanatçıyım. 10 ülkede 30’dan fazla şarkım seslendirildi ve büyük ses getirdi. Diyeceğim o ki evet ben başka bir coğrafyada olsam eminim dünya starı olurdum. Yanlış kararlar verdim. Sınanmalar, sınavlardan geçtim. Kader dediğimiz şey aslında bizim tercihlerimizdir. Şans nedir biliyor musunuz fırsat ayağınıza geldiğinde sizin de hazır olmanızdır. Hazır olduğum zamanlarda fırsat yoktu, hazır olmadığım zamanlarda fırsat ayağıma geldi sonuçta ben bir türlü dengeyi tutturamadım” diye konuştu.

“EGE ADAŞLAR” DERNEĞİ KURACAK

Benden sonra binlerce on binlerce Ege adında çocuk oldu. Anne babalar benden etkilenerek bebeklerine Ege adını verdiler. Başka bir kapıyı açtık, Ege isimlileri ‘Ege Adaşlar Derneği’ adıyla kuracağım bir dernek çatısı altında toplamayı düşünüyorum. Bu benim için hoş bir oluşum olur. Gerçek adım Levent Ak, ama Ege adını ben kendim buldum, eğer adım Ege olmasa alternatif ismim Egemen ve Asil’di. Erkan Özerman Ege ismini yakıştırdı bana. Haluk Levent, Levent Yüksel ve Levent Conker gibi isimler vardı onlarla karıştırılmayayım diye ismimi değiştirdim.