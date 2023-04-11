Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, geleneksel iftar davetinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar davetine Özel Egeberk Anaokulu öğretmen ve çalışanları tam kadro katıldı. Keyifli sohbetler eşliğinde renkli görüntülerin oluştuğu Tola Restoran’daki iftarda konuşan Okul kurucusu Nesrin Civan, “Öğretmen arkadaşlarımız ve tüm ekibimizle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar davetimize katılan tüm ekip arkadaşlarıma ve eşlerine teşekkür ediyorum” dedi.