2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri için çaldı. Yeniden okullarının yolunu tutan miniklerin ilk gün heyecanına velileri de ortak oldu.BURSA (İGFA) - Yaz tatilinin ardından uyum haftasının ilk gününde okulun bahçesine kurulan dev şişme oyun alanıyla karşılaşan çocuklar, yeni döneme eğlenerek başladı.

Öğrencilerini kapıda karşılayan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, "Çocuklarımızı çok özledik. Bu yıl da onlar için temel derslerin yanısıra yüzmeden baleye, müzik-orf eğitimlerinden sportif ve sanatsal bir çok dalda dersler hazırladık" dedi. Civan ayrıca; okul öncesi çocuklara İngilizce ile birlikte seçmeli olarak Almanca ve Fransızca dil temellerini de verdiklerini kaydetti.

Çocukların okuldaki ilk gün heyecanı görülmeye değerdi.