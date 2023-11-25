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Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Siesta Meşelipark'taki keyif dolu geceyle kutladı.

BURSA (İGFA) - Özel Egeberk Anaokulu kurucusu Nesrin Civan, bu yıl da öğretmenlerini bu özel günlerinde unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Siesta Meşelipark'taki yemekle kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, keyifli bir gece geçirdi.

Öğretmenlerini çeşitli hediyelerle kutlayan Civan, “Bu özel günü bu sene de tüm kadromuzla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek, hele hele okul öncesi öğretmenliği çok daha değerli. Öğretmenlerimizin her biri çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi. Gecenin finalinde Nesrin Civan, bu özel günü tüm öğretmenleriyle birlikte pasta keserek kutladı.