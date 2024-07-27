Mavi Vatan’da azim ve kararlılıkla çalışan balıkçılarımız, münhasır ekonomik bölgede haklarımızı korumaya devam ediyor.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Ege Denizi'nde uluslararası sularda özel avcılık izni olan balıkçı gemilerinin denetimlerini gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Ege Denizi’nde karasularımıza bitişik uluslararası sularda avcılık yapmak isteyen balıkçı gemilerine 15 Temmuz - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında izin verilmektedir.

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere izin almış balıkçı gemileri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na uygun olarak avladıkları ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarabileceklerdir.

Denetimlerin yapıldığı Karaburun Yeniliman Balıkçı Barınağı, İzmir’in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kontrol görevlileri, gemilerin avcılık izinlerini ve faaliyetlerini titizlikle incelerken, balıkçılarımızın hem denizlerimizi koruma hem de sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini yürütme konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN, denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceğini belirterek, Ege Denizi'nde avlanan balıkçılarımızın uluslararası kurallara uygun olarak çalışmalarını sürdürmeleri ve denizlerimizi koruma bilinciyle hareket etmeleri konusunda teşvik edici olacaklarını ifade etti.