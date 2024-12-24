Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesindeki Belediye Akademisi Eğitim Programı kapsamında, İzmir Buca Belediyesi çalışanlarına yönelik kapsamlı bir “Resmi Yazışma Kuralları” eğitimi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında “Resmi Yazışma Kuralları” eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya, tarafından verilen eğitimde; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, resmi yazışma ortamları, nüsha sayısı, boyut ve yazı tipi, başlık, logo, tarih, konu, muhatap, ek, dağıtım ve imza türleri, imza yetki yönergesi ve imza yetki devri gibi konular ele alındı.

Gülin Karan Özkaya, Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak için bu tür eğitimlere verdiği önemi vurgulayarak, belediyeler arası iş birliğini de artıracak bu tarz eğitim programlarının devam edeceğini, daha fazla belediye çalışanına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Ferdi Zeyrek’in selamlarını da ileten Özkaya, bu tarz çalışmaların, belediyelerin vatandaşlara daha etkili ve profesyonel hizmet sunmasına katkı sağlayacağını da vurguladı.

Bu eğitimle birlikte, Buca Belediyesi çalışanlarının resmi yazışma becerilerini geliştirerek daha etkili ve doğru bir iletişim kurmalarının yanı sıra kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde daha yüksek bir standart yakalanması hedeflendi.

