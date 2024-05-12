Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Kiraz Hasat Şenliği’ne, ‘Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nı tamamlayan Tarım gönüllüsü gençler enerji kattı.İZMİR (İGFA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Kiraz Hasat Şenliği’ne, ‘Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nı tamamlayan Tarım gönüllüsü gençler enerji kattı.

Türkiye’nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesiyle dünya lideri olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında kiraz ihracatından 300 milyon dolar döviz hedeflediklerini dillendirdi.

EGE BÖLGESİ’NDE 260 BİN TON KİRAZ ÜRETİLİYOR

Kiraz üreticilerine bereketli bir sezon dileyen Başkan Uçak; “Kirazda dünyada ihracatta ilk dört ülke arasındayız. Ege Bölgesi’nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Kirazımızın Çin ve Hindistan gibi pazarlara ihraç edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımız, temaslarını sürdürüyor. İlgili ülkelerle anlaşma olduğu takdirde kirazda çok önemli bir aşama kaydetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

KİRAZ İHRACATININ LİDERİ ALMANYA

Türkiye’nin, 2023 yılında 215 milyon dolar kiraz ihraç ettiği bilgisini paylaşan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, “Almanya 95, 5 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirvede yer aldı. Taze meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya Federasyonu, 2023'te 43, 8 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirve ortağı oldu. Kiraz ihracatında üçüncü sırada 14, 2 milyon dolarlık taleple Avusturya adını yazdırdı. Türkiye, 2023 yılında 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz" dedi.

Sunumlarda, gıda kayıplarının önlenmesi, tarım sektöründe su kullanımının verimli olması, gıda atıklarının geri kazanımı öne çıkan başlıklar oldu.

“Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nın sertifika törenine; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Eğitimciler Phonus Dan. Ve İlt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması Kurucusu Halil Tolga İlkin, SÜGEP Akademi Kurucusu Umut Dilsiz, 2022 yılında yapılan “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nda projesi birinci olan Ayça Uysal ve öğrenciler katıldı.