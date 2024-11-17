Doç. Dr. Mehmet Levent Serik kaleme aldığı Attila isimli kitabının imza ve tanıtım töreninde 15 yaşında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Egehan Sert de anıldı.BURSA (İGFA) - MUDAŞ’ta düzenlenen etkinliğe Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP ve AK Parti Belediye meclis üyeleri, Egehan Sert’in Sami Evkuran Anadolu Lisesi’nden öğretmen ve okul arkadaşları, Mudanya adliyesi çalışanları, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kabak ve yöneticileri katılım gösterdi.

Doç. Dr. Mehmet Levent Serik açılış konuşmasında merhum Egehan Sert’in tam bir kitap kurdu olduğunu, kendisiyle tarihle ilgili gerçekleştirdiği sohbetlerden çok etkilendiğini, son kitabında büyük Türk imparatorlarından Attila’nın adını verdiğini ve Egehan’ın da giriş bölümünde andığını, Egehan gibi diğer evlatlarının da Türk tarihini yakından incelemesi gerektiğini ifade etti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türk çocuklarının kendi tarihlerinin bilmesinin ve öğrenmesinin önemli olduğunu ifade ederken, “ Bu vesileyle tam bir kitap kurdu olan merhum Egehan Sert’i de anıyorum” açıklamasını yaptı.

Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kabak ise merhum Egehan Sert gibi değerli evlatlarımızın sayılarının artmasını temenni ettiğini belirtirken, “Kitap okumak önemlidir. Mudanya Kent Konseyi olarak Egehan Sert’i anmak için bir program düzenleyeceğiz” dedi.

Genç yaşta kaybettiğimiz Egehan Sert’in babası Mudanya Adliyesi Yazıişleri Müdürü Cengizhan Sert de değerli yazar Doç. Dr. Mehmet Levent Serik’e çok teşekkür ederken, “ Egehan’ın adının böyle bir Türk imparatorunun hayatını anlatan kitapta yer alması bizleri son derece mutlu etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yazar Serik, okuyucuları için kitabını imzaladı.