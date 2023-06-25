Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan, ilk 1000 ihracatçı listesine 2022 yılında hizmet sektörüne ait 53 firma listeye ilk kez girerken, Ege Bölgesi, 2021 yılındaki 159 firma ile yer alma pozisyonunu korudu.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi, ihracatçı firmaların şampiyonlar ligi konumundaki ilk 1000 ihracatçı listesinde 159 firma ile güçlü konumunu sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan, ilk 1000 ihracatçı listesine 2022 yılında hizmet sektörüne ait 53 firma listeye ilk kez girdi. Hizmet sektörünün ilk 1000 ihracatçı listesindeki tüm dengeleri bozmasına karşın Ege Bölgesi, 2021 yılındaki 159 firma ile yer alma pozisyonunu korudu.

Ege Bölgesi, ihracat şampiyonlar liginde en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken İzmir, 75 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Denizli 25 firmasıyla listede yerini alırken, Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk 1000 listesinde temsil ediliyor. Aydın’dan 7, Balıkesir ve Kütahya’dan 6’şar firma, Muğla’dan 3 firma ve Uşak’tan 2 firma ilk 1000 listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ege Bölgesi’nden 18 firma 2022 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine yeni girerken, 141 firma listede kalmayı başardı.

İZMİR’DE PETKİM, MANİSA’DA VESTEL, DENİZLİ’DE BAŞAK METAL LİDER

İzmir’in ihracat şampiyonlarında 2022 yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş. lider olurken, 2021 yılı şampiyonu Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. ikinci oldu. Hizmet sektörünün listeye dahil edilmesiyle MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. bu yıl İzmir’in en çok ihracat yapan firmaları listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Manisa’nın ihracat şampiyonluğunu 24 yıldır kimseye bırakmayan VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ şampiyonluğunu 25 yıla taşıdı.

Denizli’de geçen yıllarda da ihracat şampiyonu olan BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. 2022 yılında da ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Balıkesir’de BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş., Muğla’da KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. zirvedeki yerlerini 2022 yılında da korurlarken, Uşak’ta ihracatın liderliğine GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ yükseldi.