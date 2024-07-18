Türkiye’de yıllık 7,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri ile 2008 yılından beri ‘Tarım Önemlidir’ mottosuyla Türk tarımını daha iyi noktaya getirmek isteyen düşünce kuruluşu İzmir Tarım Grubu, Türk tarımının gelişimi için ortak lobi yapacak.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve İzmir Tarım Grubu (İTG), Türk ekonomisi için stratejik önem taşıyan tarım ve gıda ürünleri ihracatının geleceğini masaya yatırdı. Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel ile birlikte yaklaşık 40 İTG üyesinin katıldığı toplantıda tarım ve gıda ihracatında yaşanan sorunların yanı sıra özellikle sektörün geleceği tartışıldı.

IŞIK: “TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KAMUOYU DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kamuoyu desteği olmadan başarının gelemeyeceğini, İzmir Tarım Grubu’nun kamuoyunun desteğinin tarım sektörüne yönelmesi için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Organik sektöründe kamuoyu desteğini arkalarına almak için enstitüler, üreticiler, ihracatçılar 32 yıl önce Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’ni kurduklarını hatırlatan Işık, “Organik sektörüyle ilgili kanun ve yönetmeliklerin çıkmasına büyük katkı sağladık. İhracatta standartlar oluştu. Bütünü iyileştirerek başarıya ulaşıyoruz. Firma olarak sizin iyi olmanız yetmiyor, bütünü iyileştirmek gerekiyor. 40 yıldır üretici, ihracatçı, enstitüler, üniversiteler, bakanlıklar ortak çalışarak büyük başarıya ulaştık. Organik sektöründe 100 binden fazla üretici ve 2 milyar dolara geldik. Türkiye'nin ülke imajını güçlendirmek dünya piyasalarında rekabet edebilmek, bu çerçevede istenen kalitede ürün temin etmek için ihracatçı şapkamız yanında üretime de her zaman destek verdik vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk organik sektörünün 100’den fazla ülkeye ihracat yaptığının altını çizen Işık şöyle devam etti: “Avrupa Birliği, ABD, Avustralya, Yeni Zellanda, Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin spectlerine uygun üretim yapmak gerekiyor. 850 tane pestisite bakılıyor. Ülke olarak istediğimiz zaman başarabiliyoruz.”

Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı için 6 ihracatçı birliği Türkiye Gıda Platformunu kurdukları bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, İstanbul’daki Worldfood Fuarı’na paydaş olduklarını ve fuarın 40 bin metrekare büyüklüğü aşmasına katkı sağladıklarını dillendirdi. Bitkisel yağ, un, lokum, hayvan yeminin aralarında olduğu 58 kalem ürün ihraç ettiklerini aktaran Öztürk, iklim değişikliği, su ve istihdam edecek iş gücünün en büyük soruları olduğunu sözlerine ekledi.