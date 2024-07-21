EİB'de 1 sektör 2 milyar doları, 8 sektör 1 milyar doları aşarken EİB'nin 18,2 milyar dolarlık ihracatına en büyük katkıyı 2 milyar 430 milyon dolarlık tutarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği verdi.İZMİR (İGFA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasındaki çelik iracatçıları 1 milyar 713 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, demirdışı metaller sektörü 718 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB çatısı altında 6 birlik son 1 yıllık süreçte 1 milyar doları aşma mutluluğu yaşarken, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında birlik olarak temsil edilmeyen kimya ve otomotiv endüstrisi sektörleri de 1 milyar doları aşan sektörler olarak öne çıktı.

Ekonomideki tüm dengeleri bozan yüksek enflasyona karşı üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden Egeli ihracatçılar, döviz kurlarının enflasyon rakamlarının gerisinde kalmasından dolayı uluslararası arenada rekabette zorlansalarda mevcudu koruma mücadelelerini sürdürüyorlar.

TARIM İHRACATININ LİDERİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatından 7,4 milyar dolarlık ihracatla yüzde 41 pay alan tarım sektörleri arasında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu. ESÜHMİB, iştigal sahasındaki ürünlerin ihracatına getirilen tedbir kararlarına rağmen geçtiğimiz 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracat tedbirleri kaldırıldığı takdirde Ege Bölgesi’nde, 2 milyar doları geçecek ilk tarım sektörü olacağının ipuçlarını veriyor.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI NEFES KESİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği arasındaki üçüncülük yarışı son hızıyla devam ediyor. 2023 yılı sonunda 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla EHKİB üçüncü olurken, 2024 yılı içindeki atağıyla EYMSİB üçüncülüğe yükseldi. EYMSİB geçtiğimiz 1 yıllık süreçte 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracata imza atarken, EHKİB aynı dönemde 1 milyar 334 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

2024 YILINDA İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ EMİB OLDU

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracatını yüzde 20’lik artışla 541 milyon dolardan 651 milyon dolara çıkaran Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olma başarısı gösterdi. EMİB’in yıllık ihracatı da yüzde 7’lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 175 milyon dolara çıktı. EMİB, 2024 yılı sonu için ortaya koyduğu 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine koşar adım ilerliyor.