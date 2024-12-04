Ege İhracatçı Birlikleri, Kasım ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 1 milyar 528 milyon dolardan 1 milyar 664 milyon dolara yükseltti.İZMİR (İGFA) - Kasım ayında Türkiye’nin ihracatı ise; yüzde 3,1’lik azalışla 23 milyar dolardan 22,3 milyar dolara indi. EİB, ağustos, eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da üst üste dört ay Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızına imza atmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılının 11 aylık diliminde ihracatını yüzde 1,3’lük artışla 16 milyar 888 milyon dolara çıkarırken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 1 geliştirerek 18 milyar 469 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi kasım ayında ihracatını artırmayı başarırken, 3 tanesi 2023 yılı kasım ayındaki ihracat seviyesine ulaşamadı.

SANAYİ, TARIM VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİ ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Kasım ayında, EİB’nin 1 milyar 664 milyon dolarlık ihracatına sanayi sektörleri yüzde 9’luk artışla 844 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 6’lık artışla 712 milyon dolar oldu. 2024 yılında her ay ihracat rekoru kıran Egeli madenciler, Kasım ayında da ihracatlarını yüzde 31 artırarak hem yeni bir rekor kırdı hem de hanesine 107,4 milyon dolarlık ihracat yazdırdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Kasım ayında ihracatını yüzde 6’lık artışla 191 milyon dolardan 203 milyon dolara artırırken, EİB çatısı altında zirvedeki yerini koruduğu gibi, 200 milyon dolar barajını geçen tek sektör olmayı başardı.

İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giriş yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 92’lik artışla 31 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseltti ve EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye’de lider olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 28’lik artışla 134 milyon dolardan 172 milyon dolara taşıdı. ESÜHMİB, yıllık bazda 1 milyar 715 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMULLERİ İHRACATI KAN KAYBETTİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatta yüzde 13’lük kan kaybı yaşamasına karşın 127 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı. EYMSİB’in 11 aylık ihracatı 1 milyar 192 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yatay bir seyirle 1 milyar 331 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 5 geliştirdi ve 117 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

En büyük ihraç pazarı Avrupa’daki talep düşüklüğü ve döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması nedeniyle ihracatta 2 yıldır kan kaybeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde son aylardaki toparlanma kasım ayında da sürdü. EHKİB’in kasım ayında ihracatı yüzde 19’luk sıçramayla 93,7 milyon dolardan 111,6 milyon dolara yükseldi. EHKİB, üst üste 5 aydır ihracatını artırma başarısı gösterdi.

MADEN İHRACATI YÜZDE 31 ARTTI

2024 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, kasım ayında da ihracatını yüzde 31’lik artışla 82 milyon dolardan 107 milyon dolara ilerletti. EMİB’in 11 aylık ihracatı yüzde 24’lük yükselişle 969 milyon dolardan 1 milyar 198 milyon dolara çıktı.

Haşhaş tohumu ihracatındaki Hindistan pazarındaki tıkanıklığı aşamayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin kasım ayı ihracatı 83,7 milyon dolarda kaldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 17’lik artışla ihracatını 66 milyon dolardan 77,5 milyon dolara yükseltirken, 2024 yılı ocak-kasım döneminde ihracatını yüzde 67’lik artışla 813 milyon dolardan 840 milyon dolara taşıdı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 71,7 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, ihracatta yüzde 4’lük gelişim kaydetti.

2024 yılının 11 aylık döneminde ihracatta yüzde 12’lik düşüşle ihracatı 461 milyon dolardan 406 milyon dolara gerileyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatta yüzde 12’lik artış hızı yakaladı ve 57,7 milyon dolar ihracatı kayda aldı ve kötü gidişe dur dedi.

Emek-yoğun sektörler içerisindeki Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracattaki düşüşü kasım ayında da sürdü. EDDMİB’in, 2023 yılı kasım ayında 11 milyon dolar olan ihracatı, 2024 yılı kasım ayında yüzde 7 azalışla 10,2 milyon dolara indi.

Ege Bölgesi Kasım ayında 2 milyar 695 milyon dolar ihracat yaparken, 2023 yılı kasım ayındaki 2 milyar 669 milyon dolar olan ihracatını yüzde 1 geliştirmeyi başardı.