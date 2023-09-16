Narenciye ürünleri zararlısı Akdeniz meyve sineği ile kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi önceliklendiren Ege İhracatçı Birlikleri, Aydınlı narenciye üreticilerine 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı.İZMİR (İGFA) - Narenciye ürünleri zararlısı Akdeniz meyve sineği ile kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi önceliklendiren Ege İhracatçı Birlikleri, narenciye sezonunun başlamasına sayılı günler kala önemli narenciye üretim bölgelerinde üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı desteğini sürdürüyor.

2023 yılında 769 bin tonluk Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin ihracatla katma değere dönüşmesi için çaba gösteren Ege İhracatçı Birlikleri geçtiğimiz haftalarda İzmirli ve Muğlalı üreticilere 10 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtımı gerçekleştirmişti.

Ege İhracatçı Birlikleri, bu sefer Aydınlı narenciye üreticilerine 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı.

Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıtım Töreni; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan’ın katılımıyla Aydın Kuşadası Davutlar’da gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bizler hem üreticilerimizle hem ihracatçılarımızla sıklıkla bir araya geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız toplantıların ana gündem konusu kalıntısız üretim üzerine yoğunlaşıyor. Bizim üretim ve ihracatta başarı için 2 temel şartımız var. Kalıntısız üretim ve kaliteli üretim. Bunun için de biyoteknik mücadelenin kritik bir rolü var. Ege Bölgemizin birçok ilinde topyekün bir mücadele içindeyiz ve özellikle üreticilerimizin bilinçli bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi bizim için çok önemli. Bu seneki tuzakların da üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.