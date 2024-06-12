Türkiye’nin ilk ihracatçı sektörü konumundaki kuru meyve sektörü, TİM ilk 1000 ihracatçı listesine 11 firmayla giriş yaptı. 11 firmanın 10'u Egeli kuru meyve ihracatçılarından oluştu.İZMİR (İGFA) - Kuru meyve sektöründe son olarak 2019 yılında ihracat şampiyonu olan Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 3 yıllık aranın ardından ihracat şampiyonu olmayı başardı.

Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2022 yılına göre ihracatını yüzde 23’lük artışla 77 milyon dolardan 94,6 milyon dolara çıkarırken, listede 401. sıradan 102 basamak ilerleyerek 299. sıranın yeni sahibi oldu.

KURU MEYVEDE EGELİ OLMAYAN TEK İHRACAT ŞAMPİYONU AYDIN KURUYEMİŞ

Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılında kuru meyve sektöründe en çok ihracat yapan ikinci firma olurken, Türkiye’ye kuru meyve ihracatından 71 milyon 914 bin dolar döviz kazandırdı.

Kuru meyve sektöründe zirvenin üçüncü sırasında Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer aldı. Firma, dünyanın dört bir tarafına 69 milyon 666 bin dolarlık Türk lezzetleri ihraç ederek ilk 1000 ihracatçı listesinde 101 basamak ilerleyerek 517. Sıradan 416. Sıraya çıktı ve listedeki yerini sağlamlaştırdı.

Pagysa Pamuk Gıda Yerli Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş., kuru meyve sektöründe 58 milyon 637 bin dolarlık kuru meyve ihracatıyla en çok kuru meyve ihraç eden dördüncü firma olurken, total listede 158 basamak birden sıçrayarak 634. basamaktan 476. sıraya ilerledi ve ilk 500 ihracatçı arasına adını yazdırdı.

K.F.C. GIDA’NIN İHRACATI 100 MİLYON DOLARA KOŞUYOR

Kuru meyve, yaş meyve, pamuk ve hayvansal mamuller sektörlerinde faaliyet gösteren K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım Anonim Şirketi, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir başarıya imza attı. Firma, 2023 yılında ihracatını yüzde 15,3’lük artışla 78 milyon 991 bin dolardan 91 milyon 116 bin dolara taşırken, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 76 sıra yükselerek 314. sıraya adını yazdırmayı başardı.

Türkiye’de organik sektöründe 35 yıldır faaliyet gösteren ve organik ürün ihracatında lider firmaların başında gelen Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2023 yılını 91 milyon 265 bin dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı ve 322. Sıradan, 312. Sıraya yükseldi. Işık Tarım’ın ihracatında kuru meyve ürünlerinin payı 57,5 milyon dolarla aslan payını aldı.

Kuru meyve sektöründe ilk 1000 ihracatçı listesinde; Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., ihracatını yüzde 35’lik artışla 34,8 milyon dolardan 47 milyon 21 bin dolara ilerletti. TİM ilk 1000 listesinde de 286 sıra yükselerek 916. sıradan 630. sıraya çıktı ve kuru meyve sektöründe listede en hızlı yükselen firma olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer almayan Suer Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 2023 yılında 45 milyon 977 bin dolarlık ihracatla listeye 642. sıradan girerken, kuru meyve sektöründe en çok ihracat yapan 8. firma oldu.

Türk kuru meyve sektörünün yarım asra merdiven dayamış firmalarından PAGMAT Gıda A.Ş., 2023 yılında ihracatını yüzde 13 artırarak 36,8 milyon dolardan 41,6 milyon dolara taşırken, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de 143 sıra tırmanarak 719. basamağa adını yazdırdı.

ANATOLİA TARIM YATIRIMLARININ KARŞILIĞINI ALIYOR

Kuru meyve sektöründe 59 yılı geride bırakan, 2017 yılında İngiltere’de sektörün en büyük oyuncularından Whitworths Limited UK’i satın alan Anatolia Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., 2023 yılında Türkiye’ye 47 milyon 361 bin dolar döviz kazandırdı ve TİM ilk 100 listesinde 624. sıranın sahibi oldu.

Bu arada kuru meyve sektöründe 11. sırada yer alan firma adının açıklanmasını istemedi.