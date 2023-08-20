İzmir ve Ege’de yaşayan Samsunlular, Egeli Samsunlular Derneği (EGESAM) kuruluş sürecini başlattı.İZMİR (İGFA) - Ege’nin tanınmış Samsun Bafralı iş insanı Yılmaz Kurt başkanlığında kurulacak Egeli Samsunlular Derneği (EGESAM), Ege bölgesinde yaşayan binlerce Samsunlunun bir araya gelmesini sağlayacak.

Derneğin kuruluşu hakkında bir açıklama yapan dernek kurucu başkanı Yılmaz Kurt, derneğin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başlangıcın şehri Samsun, kurtuluşun şehri İzmirli olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirten EGESAM Kurucu Başkanı Kurt, Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile çalışacaklarını b belirtti.

"Yaşadığımız şehirde söyleyecek sözümüz var" diyen Kurt, "Çünkü bu şehrin tüm paydaşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile birlikte çalışacağız.Karadenizli girişimciliğini ve kalitesini, şehrimizde sağladığımız istihdamı ve ekonomik desteği, yaptığımız katkıları ortaya koymak ve bu desteği görünür kılmak amacını benimsiyoruz. Bölgenin her yerindeki hemşehrilerimize ulaşmak, kültürümüzü ve beraberliğimizi her alanda geliştirmek, dayanışma ruhunu bir bütünlük içerisinde tesis etmek bu derneğin en önemli görevi olacaktır" diye konuştu.

Kurucu Başkan Kurt, lise ve üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının da birinci gündem maddesi olacağını kaydetti.