Türkiye’nin İngilizce eğitim veren dördüncü, Ege Bölgesi’nin de yabancı dilde eğitim veren ilk hukuk fakültesi olma özelliğini taşıyan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hukuk Fakültesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İlk yıl 60 kişilik kontenjan ile adayların karşısına çıkacak İKÇÜ Hukuk Fakültesi olarak uluslararasılaşmanın önem kazandığı yeni dünyada, hukuk alanında yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedeflediklerini kaydeden Dekan Prof. Dr. Kerem Batır, çağın beklentilerine cevap veren bir hukuk eğitimi vereceklerini aktardı.

Prof. Dr. Batır, “Öğrencilerimizin hem ana dillerinde hem de İngilizce ile kendilerini ifade edebilmeleri ve meslekte yeterli olabilmeleri için nitelikli ve çağın beklentilerine cevap veren bir hukuk eğitimi vereceğiz. Ezberci değil, analitik bir eğitim vereceğiz. Küresel vizyona sahip, teknolojik gelişmelere açık, çağın gerekliliklerini takip edebilir bir eğitim almak istiyorlarsa gençlerimizi fakültemize bekliyoruz” dedi.

İKÇÜ’DEN DONANIMLI ULUSLARARASI HUKUKÇU PROFİLİ

İlk öğrenciler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Dekan Prof. Dr. Kerem Batır, hedeflerine uluslararasılaşmayı koyan İKÇÜ’de, uluslararası hukuktan ve diğer ülkelerin yargı sistemlerinden haberdar olan, sorun oluşmadan çözmeye odaklı bir hukukçu profili yetiştireceklerini ifade etti. Prof. Dr. Batır, “Küreselleşen dünyada hukukçuların artık kendi iç hukuklarını bilmeleri yetmiyor, dünyayı takip edip uluslararası anlamda geçerli kuralları ve normları da bilmeleri gerekiyor. Bizim ilk hedefimiz çağı doğru okuyan ve çağın gerektirdiği donanıma sahip hukukçular yetiştirmek. Bu çerçevede, Erasmus anlaşmaları ile öğrencilerin eğitimlerinin bir dönemini yurtdışında geçirmelerini sağlayacak çalışmalar da yürütüyoruz” diye konuştu.

Yeni kurulan bir fakülte olarak genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Batır, İngilizce ve Türkçe temel eğitimin yanında öğrencilerinin talepleri doğrultusunda; seçmeli ders olarak Hukuk Almancası, Hukuk İngilizcesi, Hukuk Fransızcası, Hukuk İspanyolcası derslerinin de eklenebileceğini söyledi. Prof. Dr. Batır, “ABD’de ve Fransa’da yüksek lisans ve doktora yapan, Almanya’da eğitim alan akademisyenlerden oluşan bir kadroya sahibiz. Her yıl kadromuza yapacağımız yeni takviyelerle çok daha geniş bir ekibe sahip olacağız. Yeni kurulan bir fakülte olmamıza rağmen kadromuz şu anda bile pek çok köklü fakültenin üstündedir” diye konuştu.