Ege Plastik Sanayicileri Derneği’nin (EGEPLASDER) 25 yıldır savunduğu evsel ve endüstriyel atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımına yönelik proje için ilk sistemli adım İzmir’in 8 mahallesinde başladı.İZMİR (İGFA) - EGEPLASDER, ilk aşamada Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerinde bulunan 8 mahallede uygulamaya alınan proje kapsamında vatandaşlara üzerinde QR kodu bulunan mavi çöp poşetleri dağıtımına başladı.

Poşetler, atıkların türlerine göre ayrıştırılmasını sağlıyor, bu sayede her atık türü için farklı poşetler kullanılıyor.

Ayrıştırılmış atıklar, haftalık toplama günlerinde, belirlenen ekipler tarafından toplanarak İzDönüşüm Fabrikası’na sevk ediliyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, derneğin uzun yıllardır savunduğu ve yerel yönetimlere önerdiği sistemin İzmir’de başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Geri dönüşümle birlikte plastik, cam, kâğıt, metal, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk gibi pek çok atık türünün geri kazanılıp yeniden değerlendirilmesi çevre kirliliğini önlerken, doğal kaynakların tüketimi azaltıyor ve büyük oranda ekonomik tasarruf sağlandığını ifade eden Gençer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projeye gönülden destek veriyor, Belediye Başkanımız Sayın Tugay’ı kutluyoruz. Bu kapsamlı projenin, atık yönetimi ve geri dönüşüm alanında önemli bir dönüm noktası yaratacağını, diğer illerimize ve ilçelerimize örnek olarak ülkemizdeki çevre bilincini artırmaya ve döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmaya önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Şener Gençer, projenin plastik sektörünün sürdürülebilirliği açısından da önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatarak, proje kapsamında toplanan her kilogram plastik malzemenin, Türkiye’nin o kadar daha az plastik atık ithal etmesi sonucunu doğuracağına söyledi.