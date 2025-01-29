Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor. Gölden yeni görüntüler paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Isparta’daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021’de "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan edilmişti.

Geçen yıl Ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

BAKAN KURUM: CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gölün son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğirdir Gölü nefes almaya başladı.Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/2yirRJdtpa— Murat KURUM (@murat_kurum) January 29, 2025

Ekosistem Değerlendirme Raporu’na göre yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmaları hassasiyetle yürütüldü. Göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlar temizlik yaptı. Gölden toplanan bitki numunesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nde analiz edildi.

2 NOKTADA DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli bir sulak alan olan Eğirdir Gölü’nün korunması için en önemli ve son adım dip çamuru temizliği olacak.

Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafı ile ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi. Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir İlçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak.