Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ziyaret ederek, acil çözüm bekleyen sorunları iletti.ANKARA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz’un da yer aldığı ziyarette, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınacak talepler için destek beklentisi dile getirildi.

Mehmet Akif İnan Vakfı’nın, depremzede öğretmenlerin çocuklarına yönelik bir proje yürüttüğünü belirten Ali Yalçın, “Vakfımız, depremzede öğretmenlerin çocuklarına eğitim yardımında bulunmak amacıyla bir proje hazırlamış bulunmaktadır. Hak sahiplerine ulaşabilmek konusunda bakanlığın desteğini talep ediyoruz” dedi.

AYM’nin iptal kararı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, kanunun bir kısım hükümleri hakkında iptal kararı verdiğini hatırlatan Yalçın, aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için iptal kararı gerekçesi çerçevesinde yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Halen 2023 kariyer basamakları yazılı sınavına 50 binden fazla öğretmenin başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, bakanlığın mevcut süreci öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde sonuçlandırması gerektiğini ifade etti.

İptal kararının, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir bütün olarak ele alınması, kanunun eksikliklerinin, hatalarının ve yanlışlarının da bu vesileyle düzeltmesi için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Yalçın, “Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personel Seçme Sınavı puan üstünlüğünün esas alınması ilkesi benimsenmeli, mülakat kaldırılmalıdır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal davasında uzman/başöğretmenlik yazılı sınavının iptali istenilmemiş, mahkeme bu konuda bir hüküm kurmamış ise de kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olmalı, kariyer basamakları sınavı kaldırılarak öğretmenlikte beş yılını tamamlamış olanlar uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte beş yılını dolduranlar başöğretmen unvanı alabilmelidir” diye konuştu.

"ŞUBE MÜDÜRLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Şube müdürlerinin haklı taleplerine kulak verilmesini isteyen Yalçın, “Şube müdürü, şef gibi yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumlulukların genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Hiyerarşik olarak kendilerine bağlı ve yönetim, karar alma, uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bulunmayan diğer kamu görevlilerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük haklarının verildiği görülmektedir. Uzman ve başöğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında şube müdürlüğü kadrolarına atananlara, fiilen öğretmen olarak görev yapmak dışında diğer şartları taşımaları kaydıyla uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınmalıdır. Şube müdürlerinin mali haklarının artırılması konusunda ‘tazminat artışı, makam tazminatı verilmesi’ gibi talepleri toplu sözleşme masasına taşıyacağız.” dedi.

İl içi yer değiştirme takviminde 31 Aralık tarihinin esas alınması konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bakan Tekin’e teşekkür eden Yalçın, bu konuda kesin ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini, bunun yolunun da ‘il içi yer değiştirme takviminde 31 Aralık tarihini ölçü alacak’ bir düzenlemeden geçtiğini sözlerine ekledi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sorunların farkında olduklarını kaydederek, öğretmenlerle, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldiklerini, sorunlara çözüm bulmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.