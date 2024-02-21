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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu, Çumra, Ereğli ve Ilgın ilçelerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu konferanslar ilçelerdeki gençler tarafından yoğun ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferansları kapsamında farklı ilçelerde düzenlediği programlarla üniversite adaylarına eğitim, kariyer ve motivasyon konularında rehberlik yapıyor.

Daha önce Konya merkezde ve Akşehir’de öğrencilerle bir araya gelen “Gri Koç” mahlaslı Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu, İlçe Şehir Konferansları kapsamında son olarak Çumra, Ereğli ve Ilgın’da öğrencilere yönelik konferanslar gerçekleştirdi.

“Sınav Kazandıran Taktikler” konulu programlarda Müftüoğlu, sınavlara yönelik etkili stratejiler, başarıya giden yollar ve motivasyon konularında değerli bilgiler aktardı. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Müftüoğlu'nun deneyimleri ve önerileri öğrencilere rehberlik etti. Programlar esnasında Müftüoğlu; hedef belirleme ve hedefe odaklanma, sınav stresiyle başa çıkma, sınav stratejileri gibi konularda öğrencilere önemli ipuçları da verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği İlçe Şehir Konferanslarının 2024 yılı programları farklı konu ve konuklarla devam edecek.