Hızla büyüyen ve gelişen bir pazar haline gelen dijital pazarlama sektörü, birçok fırsatın yanı sıra beraberinde bazı sorunları da getiriyor.İSTANBUL (İGFA)- Her yıl büyümesini ikiye katlayarak gelişen dijital pazarlama sektörü, aynı zamanda bazı sorunlara yol açıyor. Dijital pazarlama eğitimi sunan pek çok platformun arasında ise kaliteyi ayırt etmek giderek zorlaşıyor.

Son dönemde dijital pazarlama sektöründe olumsuz içerikler ve yanıltıcı vaatlerin arttığını gözlemlendiklerini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, kısa yoldan zenginlik vaadiyle insanları cezbetmeye çalışan, ancak temel prensipleri ve emeği göz ardı eden içeriklerin sektörü olumsuzluk etkilediğini söyledi.

Kaplan, eğitim almak isteyen kişilerin referans kontrolü, uzmanlık-deneyim, sertifikasyon, fiyat karşılaştırması ve öğrenci deneyimlerini araştırarak, başvurmalarını gerektiğini belirtti.