İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi adına 81 il valiliğine asayiş ve trafik tedbirleri konulu genelge gönderdi.ANKARA (İGFA) - 2023­ - 2024 eğitim öğretim yılında emniyet, asayişin temini ve muhafazası, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve bunların denetlenmesine yönelik yayınlanan genelge kapsamında okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ile okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik tedbirler sıralandı.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı genelgeye göre, eğitim öğretim dönemi boyunca okul servislerinde ve okul çevrelerindeki tedbirler artırılacak, denetim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Vali ve kaymakamlar başkanlığında İl ve İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı Millî Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, yerel yönetimler, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ile eğitim öğretim konusunda uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla toplantılar yapılarak şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:

OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER VE DENETİMLER ARTIRILACAK

Genelge kapsamında, trafik tedbirleri başlığı ile okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, denetimlerin artırılması ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü kurumsal sayfasındaki trafik kampanyası içeriklerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması, uygun alanlara asılması ve ilgililerle paylaşılması sağlanacak. Ayrıca okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve personel görevlendirmesi yapılacak.

YAYA ÖNCELİKLİ YOLLAR İÇİN DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK

Yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağının belirtildiği genelge uyarınca, trafik işaretlemeleri ve fiziki durumlar dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlarca eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Genel emniyet ve asayişe yönelik tedbirlerin de sıralandığı genelgeye göre; kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği ile birlikte uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Genelge kapsamında ayrıca öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması ve okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda artırılması için çalışma yapılacak.

DENETİMLER KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde asayişin sağlanması için denetimlerin artırılacağının kaydedildiği genelgeye göre; öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi iş yerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler artırılacak.