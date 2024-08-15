Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için okul alışverişlerinin yapıldığı, başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerin çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgilerinin de kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerinin "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak, bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak. Güvensiz bulunan ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacak."

CE İŞARETİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bu arada yapılan açıklamada, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekildi.

Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanırken, "Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli." uyarılarında bulunuldu.