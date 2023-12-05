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Eğitim-Sen, valiliklerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını keyfi engelleyemeyeceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Mardin Valiliği’nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 15 günlük düzenli periyotlarla yasaklama kararına karşı açtıkları dava ile ilgili Eğitim-Sen'den yazılı açıklama yapıldı.

Eğitim-Sen, söz konusu kararın “Alınan tedbirin haklılığı ancak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıyla kamu düzeni, güvenliği ve başkalarının hak ve özgürlükleri değerleri arasında adil bir denge kurulmasıyla mümkün olabileceğinden, yasaklama kararında belirtilen sebeplere ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmamakla birlikte açıklama da yapılmadığı göz önüne alındığında, yeterli bir gerekçe ortaya konulmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek iptal edildiğini duyurdu.

Anayasada güvence altına alınmış olan “toplantı ve gösteri yürüyüş hakkına dikkati çeken Eğitim-Sen, açıklamasında, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindedir. Bu hak ancak Anayasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde kanunla sınırlandırılabilir. Mardin Valiliği’nin barışçıl toplantı ve gösterileri keyfi şekilde yasaklama kararlarının yasal temeli olmadığı gibi hukukta da bir karşılığı olmadığı mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Valiliklerin keyfi yasaklama kararlarını tanımayacağız, Anayasanın bize tanımış olduğu hakları kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.