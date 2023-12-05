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Eğitim–Sen Edirne İl Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni oluşturulan kurullarda 4 Keşanlı öğretmen görev aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim – Sen) Edirne İl Temsilciliği 12. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi’nin salonunda gerçekleştirilen kurula sendikanın üyeleri, çeşitli sendika ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.

Keşanlı öğretmenlerden Aydın Yıldırım Yürütme Kuruluna, Hasan Şenol Yürütme Kurulu Yedek Üyeliğine, Bahattin Toprak Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine, Hakan Gedik ise Disiplin Kurulu Yedek Üyeliğine seçildi.

Keşan Eğitim – Sen’de Aydın Yıldırım’dan boşalan Yürütme Kurulu Üyeliğine Mustafa Lodos geldi.

Eğitim-Sen Edirne Yürütme Kuruluna seçilen Aydın Yıldırım yaptığı açıklamada, sendikal mücadelenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını kaydederek, "Kamu emekçilerinin mücadelesini ve öğretmenlik mesleğinin onurunu yükseltmek için yorulmak nedir bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Eğitim – Sen" dedi.