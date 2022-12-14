Hemşirelik Fakültesinin 4 Farklı Projesine TÜBİTAK’tan Destek

ADÜ Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinden Alperen Can Esen ve Hemşirelik Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek Öter’ in danışmanlığında ‘’Mobil Aile Planlaması Uygulamasının Postpartum Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma" isimli proje, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerimiz Elif Yılmaz ve Beyza Yıldız’ın, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahşan Çam’ın danışmanlığında sundukları “Yetişkin Hastada Kan Alma Sonrasında Soğuk Jel Bant Uygulamasının Ağrı ve Diğer Değişikliklere Etkisinin İncelenmesi” ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Büşra Şahin’in danışmanlığında sundukları “Hemşirelik Eğitiminde Basınç Yarası Evreleme Maketinin Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi” isimli projeleri, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinden Yakup Akyüz, Fatma Güneyi, Damla Coşar, Beyza Yıldız ve Elif Yılmaz, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Dilara Şahan’ın danışmanlığında TÜBİTAK’a sunulan “Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalığı Olan Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Umutsuzluk ve Hastalığı Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler” isimli projeyle “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projelerde emeği geçen Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarını tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.