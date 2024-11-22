Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaparak Sakaryalı sanatseverleri bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinden birçok okulda sanat öğretmenliği yapan 26 eğitimci, kendi sanatını beyaz kâğıda dökerek her biri farklı bir anlam taşıyan 51 eser ortaya çıkardı.

Bu eserler Büyükşehir’in katkısıyla sanatın merkezi olan Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) “İlham Veren Eller” başlığıyla sergiye dönüştürüldü. Sergi Sakaryalı sanatseverlere düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

İlk günden yoğun ilgi

Öğretmenlerin eserleri, kurdele kesimi sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin müzik dinletisi eşliğinde görücüye çıktı ve ilk günden büyük ilgi gördü.

Vali Rahmi Doğan ile sergiyi gezen Başkan Alemdar, öğretmenlere geleceğin büyüklerine bıraktıkları meslekler, değerler ve öğretiler için minnettar olduklarını ifade ederek, “Öğretmenler Günü bizim için bir minnet günüdür, minnettarız” vurgusu yaptı.

“Bize bıraktıklarınız için minnettarız”

Başkan Alemdar şunları söyledi:“İnsanların birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için aralarındaki bağın güçlendirilmesi gerekir. Ancak bu bağı harekete geçiren şey akıldan çok kalptir. Bugün, değerli öğretmenlerimizin sanata, kültüre ve hayal dünyasına dair duygu ve düşüncelerini, hissettiklerini, çizgileriyle bizlere aktarmalarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler Günü, hepimiz için bir minnet günüdür.Öğretmenlerimizin eserlerinde, çocuklarımızı ve geleceğimizi koruma çabalarını, yarınlarımızı daha anlayışlı kılma gayretlerini görüyoruz. Bize bıraktıkları meslekler, değerler ve öğretilerle yarattıkları farkındalık için minnettarız.”

“Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”

Sakarya Valisi Sayın Rahmi Doğan ise, "Bugün, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir medeniyetin evlatları olarak, eğitimin ve öğretmenlerimizin önemini bir kez daha yürekten hissediyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözleri, siz değerli öğretmenlerimizin geleceğimizi inşa eden vazgeçilmez mimarlar olduğunu en güzel şekilde ifade etmektedir.” dedi.

“Öğretmenlerimizi sahiplenmemiz gerekiyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “İlham Veren Eller’ sergisinin hazırlanmasında emeği geçen 26 öğretmenimize gönülden teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, eserlerimizi sevmemiz ve sahiplenmemiz gerektiğini bir kez daha hatırladık” diye konuştu.

Sanatın, öğretmenlik mesleğinin yaratıcı ve ilham veren yönlerini gözler önüne seren sergi 15 Aralık Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.