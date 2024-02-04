Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlıyor. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.ANKARA (İGFA) - İki haftalık yarıyıl tatili, 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini duyurmuştu. Öğrenciler de yarıyıl tatilinde bol bol dinlendi, yorgunluklarını attı.

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak.

15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.