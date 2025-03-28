2024-2025 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 28 Mart Cuma (bugün) itibariyle başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşıyor.ANKARA (İGFA) - 18 milyondan fazla öğrenci için bugün ikinci ara tatile girdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıktı.

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinde 9 gün dinlenecek olan öğrenciler, ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.

7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler 2024-2025 eğitim öğretim yılına 20 Haziran Cuma günü veda edecek..