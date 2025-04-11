Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi" projesinin ilk Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin başkanlığında, “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesinin ilk Bilim Kurulu toplantısı yapıldı.

Talim ve Terbiye Kurulu öncülüğünde yürütülen proje, öğrencilerin kelime hazinesini ve okuma kültürünü geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında sınıf seviyelerine uygun kelime listeleri oluşturulacak, ders kitapları ve çocuk edebiyatı için söz varlığı veri tabanı hazırlanacak.

Türk Dil Kurumu, TÜBİTAK ve ÖSYM gibi kurumlarla iş birliği yapılan proje, 18 iş paketinden oluşacak.

Proje sonunda MEB Söz Varlığı Veri Tabanı ve Yapay Zekâ Doğal Dil İşleme Modeli geliştirilecek. Öğrenci ve öğretmen adaylarının söz varlığı, dört yılda bir Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından izlenecek.

"Dilimize hizmet, vatanımıza ve milletimize yapacağımız en büyük hizmettir." diyen Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, projenin önemine dikkati çekerek, projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında Bakanlığın kararlı olduğunu vurgulayıp projeye destek olan kurum ve kişilere teşekkürlerini dile getirdi.