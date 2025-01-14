Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi sunulan diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.ANKARA (İGFA) - Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, Temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz doğrultusunda istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt olacak.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlülüklerine ilişkin hükümler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde yer aldığına dikkati çekilerek, Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, Kanun'da belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik verildiğinin altı çizildi.

3 Ocak'ta Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkanlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldığının anımsatıldığı haberde, "Bu kapsamda, bu öğrenciler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek. Özel okullarda gelecek yıldan itibaren ücretsiz okuyacak öğrencilere yönelik yeni düzenlemeler, Bakanlık tarafından temmuz ayında yayımlanacak "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu"na yansıtılacak" denildi.

Bu kapsamda ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Millî Eğitim Bakanlığınca elektronik sistem üzerinden alınacak.

Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecekler.

Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valiliklerce alınacak.