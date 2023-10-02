MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler sergisinin açılışı, İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı için faaliyetlere başladıklarını belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinliğin ilkini söz konusu sergi vesilesiyle hayata geçirmiş olduklarını söyledi.

Sergide 100 yıllık eğitim serüveninden kesitlerin yer aldığını dile getiren Bakan Tekin, "100 yılda eğitimde nereden nereye, ne tür mesafeler katedilmiş, ne tür yenilikler hayata geçirilmiş bugün bunu sergilemiş olacağız. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle "100. yılı" hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacağını belirten Tekin, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin, serginin özel defterini de imzaladı.



Tekin'e açılışta Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukçu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.



"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, fotoğraflar ve nesnelerle geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturacak; etkileşimli tahtalara, robotlara ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkmayı amaçlıyor.



Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve günümüze dair Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Millî Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşuyor.



Serginin giriş bölümünde Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara; serginin devamında ise geçmişten günümüze Cumhuriyet Dönemi başta olmak üzere diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer veriliyor.

175 adet fotoğraf ve bunlara ilişkin eğitim materyalinin kullanıldığı sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bakan Tekin, İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde gerçekleştirilen programın öncesinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek 2023-2024 eğitim öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, burada Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezince hazırlanan "Yansımalar Filografi Sergisi"ni de gezerek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.