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Millî Eğitim Bakanlığı ile hayırsever Hasan Basri Ekni tarafından 6 okul binasının yapımında kullanılmak üzere toplam 300 milyon lira nakdi bağış yapılması hususunda iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca gelecek kuşakların daha donanımlı yetişmesi için toplumsal eğitim seferberliği vizyonuyla sürdürülen çalışmalara hayırseverlerin katkısı devam ediyor.



Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ile hayırsever Hasan Basri Ekni tarafından 6 okul binasının yapımında kullanılmak üzere toplam 300 milyon lira nakdi bağış yapılması hususunda iş birliği protokolü imzalandı. İmza protokolü, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve hayırsever Hasan Basri Ekni tarafından imzalandı. Protokole göre yapılan okullara hayırsever Hasan Basri Ekni'nin ismi ile diğer aile fertlerinin isimleri verilecek.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imza protokolünde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim alanında büyük hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Eğitimin inşa ve ihyasını sadece bir kurumun sorumluluğuna vermek doğru değil. Gelecek kuşakların donanımlı yetişmesi, toplumsal eğitim seferberliği vizyonuyla mümkündür. Bu itibarla eğitimin yüküne omuz veren hayırseverlerimiz başta olmak üzere eğitime katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bakanlık görevine başladığından beri özellikle hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına katıldığını vurgulayan Bakan Tekin, bu hikâyenin bir parçası olmak isteyen hayırseverlere eğitim ailesi adına teşekkür etti.



Protokol kapsamında yapılan 300 milyon lira nakdi bağış; 2'si Ankara, 4'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 6 okulun inşasında kullanılacak.